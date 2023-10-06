La Isla 2023: Fede podría darle un voto de confianza a Gualy para ser capitán

Contrario a la situación que han vivido Los Verdes, Los Morados han recibido de una forma muy positiva a sus nuevos elementos, quienes han llegado a sumar mucha vitalidad en La Isla: Desafío en Turquía.

El equipo está mejor que nunca, tiene esa inyección de nuevos elementos, está recargado, está unido, está alegre. Hacían falta nuevas conversaciones, nuevas risas, nuevos temas de qué hablar, porque si no hablamos Fede, May o yo, este Andrés y Ana no hablaban, el que ahora esté Gualy, César y Jackie

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¿Gualy podría ser el capitán de su nuevo equipo?

La llegada de Gualy, ha sido una de las más importantes para Los Morados, quienes lo han recibido de la mejor forma, por lo que Fede, está pensando en darle una oportunidad para ser el capitán.

En lo personal, siento que llega, como un líder, pero no llega a querer demostrar de esa forma, diciendo yo soy el líder, sino con acciones, demostrándolo motivando al equipo dándole esa inyección de confianza a cada uno de nosotros, yo sé que acaba de llegar a Los Morados, pero no quiere llegar a decir voten por mí, pero por lo que ha hecho, por lo que ha demostrado Gualy es un muy buen capitán y tendría mi confianza

Sin duda, la integración de los nuevos elementos, ha sido pieza clave en la semana de triunfos que han tenido los elemento del equipo morado, ya que las estrategias de Gualy han sido escuchadas por Andrés, quien es capitán.

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Caso contrario a lo que están viviendo Los Verdes, quienes han tenido una semana llena de peleas y diferencias, las cuales se han visto reflejadas en sus derrotas.