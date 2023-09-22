La Isla 2023: Julieta exhibe a sus compañeros de equipo y habla mal de todos

La llegada de Adrián Rubio a La Isla: Desafío en Turquía, ha sido de las mejores cosas que le han sucedido al equipo de Los Intensos, quienes no han tenido la mejor experiencia durante las primeras semanas.

Sin embargo, la llegada de sangre nueva a la La Isla: Desafío en Turquía, no ha logrado terminar con los problemas que tienen con Julieta desde la primera semana de desafíos.

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¿Cuál es el problema de Julieta?

Adrián se ofreció para ir al castigo, pero Julieta aseguró que de no ser así, ella hubiera sido la elegida por sus compañeros para enfrentar el reto.

Sí, probable sí, hubiera sido para mi, me parece un acto de valentía lo que Adrián hizo, le traje su plato de comida, porque se lo que cuesta pasar dos castigos y luego regresar, y no tener tu comida, porque se la repartieron entre todos

Yo creo que mis compañeros daban por hecho que me iban a dar de comer y, ya no recibía mi parte hasta el otro día, me iba yo con el estómago vacío y regresaba y ya no estaba mi parte…

Sin embargo, Julieta siguió hablando mal de sus compañeros, lanzando un comentario en contra de Gualy, aunque ella no tuvo el valor de mencionar su nombre, las cosas estaban muy claras.

Simplemente me parece irónico que, hay gente que viaja con bandera de rectitud y de seguir reglas, pero cuando se va la gente hablan a espaldas, yo escuché comentarios de que estaban haciendo sus alianzas, ellos cuatro como siempre. Cuando se fue Adrián, decir que no era tan fuerte, que muy leoncito y no sé qué tanto, eso me molesta mucho

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Aunque la relación es muy mala, Los Intensos van a estar una semana más unidos, pues la llegada de Adrián, les ha cambiado el panorama.