La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado de este viernes 15 de septiembre en el Desafío en Turquía?

La tercera semana de competencia dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ha sido sumamente intensa para todos los desafiantes, ya que las rivalidades han comenzado a salir en cada uno de los equipos.

¿Qué playa tuvo cada uno de los equipos?

La semana comenzó con un gran golpe de autoridad para Los Desconocidos, quienes se quedaron con playa alta, mientras que Los Rebeldes estuvieron en la media. Lamentablemente, Los Intensos no pasan por el mejor momento desde que llegaron a La Isla: Desafío en Turquía, por lo que otra vez estuvieron en la baja, donde las condiciones retan a los desafiantes.

Te puede interesar: La Isla 2023: ¿Gualy está preocupado por la situación de su equipo?

¿Cuál ha sido la polémica de la semana?

Las cosas han sido complicadas para Los Rebeldes, aunque todo parecía indicar que con la salida de Anahí, los problemas se acabarían, la adaptación de Gala Montes, no ha sido la mejor, por lo que ha tenido problemas con sus compañeros.

Cuando llegas aquí, a este reality, a este programa a La Isla, programa que te exige mucho, no solo físicamente sino mental. Gala, llegó con la mesa servida, playa alta, comidita, durmiendo bien, bañándose caliente, camita…

Sin embargo, no son los únicos que han tenido problemas, Los Intensos, están viviendo una semana muy complicada con las fuertes diferencias entre Brenda Zambrano y Julieta.

Todos estos factores, están jugando un papel fundamental en las estrategias de cada equipo y desafiante, por lo que las votaciones pueden cambiar de un momento a otro.

¿Quién es el tercer desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

Nada está definido todavía, pero los desafiantes han ido armando su destino con cada acción, punto o derrota que tienen dentro de de La Isla: Desafío en Turquía, por eso no debes perder detalle de la competencia.

Luego de una semana llena de polémica, por los diferentes problemas con sus compañeros de equipo, Carlos Trejo recibió casi todos los votos de su equipo.

Por ese motivo, tuvo que ir a la última batalla, donde tuvo que competir con Julieta y César, quien fue el primero en asegurar su lugar en la siguiente semana de La Isla: Desafío en Turquía.

Al final, únicamente quedó Julieta, quien logró vencer a Carlos Trejo, por lo que el integrante del equipo verde es el tercer desterrado.

También te puede interesar: La Isla 2023: Julieta y Brenda Zambrano tienen fuerte pelea

¿Cuándo y dónde ver de La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir en punto de las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca EN VIVO.

