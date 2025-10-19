Animales, risas y caos: Adal Ramones visita La Resolana y se roba el show

En el más reciente episodio de La Resolana, el carisma y las carcajadas estuvieron garantizados con la visita de Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, el reality más popular de la televisión mexicana. El también comediante no solo platicó sobre los momentos más intensos del show, sino que además se animó a participar como juez en el temido “duelo de perro”, donde los invitados se enfrentan a retos inspirados en los animales de la llamada granja de la muerte. Con su humor característico y la complicidad del elenco, Adal convirtió el segmento en uno de los momentos más divertidos y comentados de la noche.