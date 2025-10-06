El Capi Pérez ‘le sacó la sopa’ a Kim Shantal; así se prepara para La Granja VIP
La influencer reveló lo que ha tenido que pasar para superar su fobia a las aves.
Crédito: TV Azteca
La influencer Kim Shantal, quien participará en La Granja VIP, reveló que ha ido a terapia para poder superar su fobia a las aves, pues reconoció que es un tema complejo con el que ha tenido que lidiar a lo largo de su vida. Cabe mencionar que el nuevo reality de TV Azteca se estrenará el próximo domingo 12 de octubre.
Galerías y Notas Azteca UNO