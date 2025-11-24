Caos y carcajadas en La Resolana: ¡El “Fut Gallina de la Muerte” deja un nuevo triunfo
Un partido absurdo, caótico y divertidísimo, ¿qué equipo se llevará el triunfo? en el Fut Gallina de la Muerte de esta noche.
En un episodio lleno de risas, El Capi Pérez presentó el ya famoso “Fut Gallina de la Muerte”, donde dos equipos se enfrentaron con una insólita misión: meter gallinas a la portería contraria sin tocarlas ni cargarlas. El equipo uno, formado por Pedro Prieto y Manola Díez, se midió contra el equipo dos, integrado por Alba Zepeda y Titi Jaques. Entre tarjetas amarillas, persecuciones gallinísticas y estrategias poco convencionales, el equipo dos logró llevarse la victoria. Sin embargo, Manola se robó el momento final al ganarse la amistad de una gallina.
