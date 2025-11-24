Estos son los diseños de uñas que te van a hacer brillar en invierno

Una de las cosas que más les gustan a la mayoría de las mujeres es tener una apariencia bonita, arreglada, y no solo pensando en su outfit, también en sus uñas. Recordemos que desde hace un tiempo, las tendencias se han ido reflejando con cada una de las estaciones del año.

Por lo que con el paso de las temporadas, las personas deciden ir de acorde a las tendencias, ya sea con diseños sencillos y elegantes como el francés, gemas esculturales o cualquiera otro que se encuentre de moda en ese momento.

¿Cuál es la tendencia en uñas para el invierno?

Además de la figura, los colores de temporada juegan un papel muy importante, estos son rojos intensos, tonos café y uñas negras clásicas. Entre los adornos que se encuentran en tendencia, ahora son muy sonados los cristales pegados y brillos entre otros. Por tal razón, en esta ocasión te daremos algunos diseños que podrían formar hacerte lucir en invierno

Uñas francesas con rojo intenso

Con un estilo invernal con puntas almendradas en rojo granate y terminadas con un único punto de esmalte rubí. Este tipo de diseño está hecho para verse elegante y no solo eso, por la temporada las hace ver llamativas.

Uñas holográficas retro futuristas

El diseño de estas uñas en tornasol es en parte de la tendencia de invierno, brinda extrema seguridad, y si se le agregan unos pequeños cristales por encima le dará ese toque brilloso y llamativo.

Uñas francesas negras

Este tipo de diseño demuestra que el minimalismo sigue siendo la tendencia que marca la moda, juega con el contraste, es considerado uno de los diseños más elegantes y básicos en las uñas.

Uñas milky

Las clásicas uñas milky con toque punteado, también son algo de tendencia para esta temporada. Si se le agregan unas perlas en forma de flor, el diseño podría elevarse, aunque eso va a depender de cada persona.

