Influencer rusa se hace viral al quejarse de la suspensión de clases por las bajas temperaturas en México

Recientemente, se dio a conocer que en nuestro país se va a enfrentar a un nuevo frente frío, el cual va a ocasionar bajas temperaturas en algunas regiones del país, principalmente en las zonas como Mazamitla, Jalisco, y Arteaga, Coahuila.

Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender las clases con el objetivo de salvaguardar la salud de los pequeños. Sin embargo, esta noticia no fue tomada de la mejor forma por todos, pues una tiktoker rusa, decidió opinar al respecto.

¿Qué dijo la influencer de origen ruso?

La joven, que se hace llamar en la plataforma de TikTok como @rusa_habla, decidió hablar al respecto, luego de que se confirmó que las escuelas en donde estudian sus hijos en México, las clases fueron canceladas por el frente frío. Este hecho le provocó molestia, pues mencionó que las temperaturas no están bajas como en su país.

¿Qué les puedo decir? En Rusia se cancelan las clases en primaria desde menos veinticinco, en secundaria menos treinta y en prepa desde menos treinta y cinco

Pero eso no fue todo, ya que hizo una comparación con Siberia, Rusia, donde afirmó que cada escuela tiene libertad para suspender clases, pero solo cuando los termómetros llegan a –40°C. Sin embargo, sus palabras ocasionaron todo tipo de comentarios, pero principalmente, las personas expresaron una molestia por las palabras de la influencer.

Dentro de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales, se encuentran los siguientes: “Amigaaaaa, ya revisé y hay un vuelo a Moscú hoy a las 7:40 pm por si quieres regresarte”, “Yo te sugiero que regreses a Rusia, para que estés más tranquila” y “Si vas a quedarte en México, te recomiendo entender el contexto social, climático, político y económico antes de compararnos con otro país”, solo por mencionar algunos.

