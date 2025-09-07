Programa 7 de septiembre 2025 | La Resolana y Exatlón, un encuentro que todos deseaban ver
La Resolana se galardonó con invitados de lujo y muchas referencias cómicas de lo que se vivió en Exatlón CUP.
Las parodias fueron el centro de la atención y regalaron un poco el ambiente sobre lo que se vive en Exatlón CUP, dejando un gran ambiente que se consagró con los retos que puso El Capia los invitados de lujo quienes se divirtieron con el Lanzamiento de Pañales, con lo que destacaron sus habilidades.
