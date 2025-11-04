Así debes cuidar tu nochebuena para que te dure más tiempo

Con la proximidad de la Navidad, es usual que los hogares se llenen de la planta Nochebuena, un ejemplar clásico de la gran festividad, que podemos encontrarla de color blanco, rosa o con manchas en ambos tonos. Siendo un ejemplar muy característico de la temporada.

Es una realidad que, si logramos cuidarla correctamente, nos puede durar por varios meses en casa, en perfecto estado. Es así que te explicaremos algunos detalles básicos, para que te dure más tiempo en tu hogar.

¿Cómo cuidar una Nochebuena en maceta?

La Nochebuena es muy fácil de cuidar, pero es importante conocer sus necesidades para que nos pueda mantener en casa en buen estado y dure más tiempo. En el portal del Gobierno de México, explica que debemos considerar los siguientes aspectos:

Hay que regarla cada tercer día. Solo humedece correctamente su agua, pero tampoco permite que se encharque.

Ubicarla en un espacio iluminado, en el que no reciba luz de sol directa.

Al alcanzar los 40 centímetros de altura, pásala a una maceta más grande.

Aléjala de zonas con corrientes de aire.

No mojes sus hojas.

Abona tu planta dos veces al año, una en febrero y la otra hasta octubre.

¿Por qué se marchitan las nochebuenas?

Aunque su cuidado es relativamente fácil, hay usuarios que han detallado que su planta de Nochebuena comienza a marchitarse, esa situación se puede deber a múltiples factores que se presenten. Es así que te diremos qué acciones hay que evitar y cómo solucionarlo:

Exceso de calor: Considera que es una planta invernal, así que ubicarla en habitaciones frescas, evita colocarla en la cocina.

Recibe luz directa: Necesita de zonas iluminadas, pero no del rayo de sol directo; cámbiala de lugar.

Falta de riego: Introduce un palillo a su tierra, si sale seco nos indicará que necesita de agua, riega, procurando que el sustrato quede bien humedecido.

Con todos los tips anteriores, lograremos que dure más tiempo, manteniendo todo el espíritu navideño en nuestro hogar. De todos modos, ante cualquier duda, consulta con el vendedor que te dio la planta, ya que será el experto que te indicará su cuidado.