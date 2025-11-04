Este es el signo zodiacal de Lolita Cortés de la Granja VIP

Lolita Cortés, aunque mayormente se ha dado a conocer por ser juez en los realities de música, su participación en la Granja VIP ha generado mucho movimiento en las redes, puesto que muchos usuarios aplauden la forma en que cuida de los animales y la gran convivencia que ha presentado con sus compañeros.

Por ese motivo, en esta ocasión te detallaremos cuál es su signo zodiacal, basándonos en su fecha de nacimiento. Revelaremos cuáles podrían ser sus rasgos de personalidad, según el horóscopo que vaya a presentar.

¿Cuál es el signo zodiacal de Lolita Cortés?

Lolita Cortés nació el 23 de octubre de 1970. Por lo tanto, su signo zodiacal es escorpio, el cual abarca las fechas del 23 de octubre al 22 de noviembre. Uno de los principales rasgos de este horóscopo es su brutal sinceridad. Aunque a simple vista parezca cruel, en el fondo se destaca por dar su amor a quienes se lo merecen.

En el tema del amor, es uno de los más enamoradizos, por lo que le gusta la exclusividad y son intensos dentro de las relaciones amorosas. Por lo tanto, es muy leal cuando se trata de un noviazgo, ellos no andan con rodeos y no juegan con el cariño de los demás.

Por otra parte, también se destacan por ser muy intuitivos, situación que en muchas ocasiones les ayuda al momento de tomar decisiones, las cuales va a realizar con mucha determinación y firmeza, haciéndolos sobresalir. Características que podemos ver en la Granja VIP.

¿Cuáles son sus rasgos negativos?

Todos los horóscopos tienen su lado negativo, para escorpio no es la excepción. Es un signo zodiacal que se destaca por ser muy resentido, no aguanta que le sean desleales, en algunos casos se destaca por ser muy vengativo, por lo que debemos evitar que sea nuestro enemigo.

En el tema del amor, se destaca por ser celoso, así que por ninguna razón intentes engañarlo, puesto que se dará cuenta. Aunque son características que los signos pueden tener, eso no implica que sea obligatorio en Lolita Cortés. Dinos, ¿qué otro integrante de la Granja VIP te gustaría conocer su horóscopo?