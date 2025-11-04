Alas en tus manos: uñas inspiradas en las mariposas monarca para amantes de la naturaleza

México tiene algunos de los espectáculos naturales más bonitos del mundo, y entre ellos se encuentra la gigantesca migración de las mariposas monarca. Año con año, millones de ejemplares de esta especie vuelan desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México, para pasar el invierno. Es posible verlas entre noviembre y marzo.

Si alguna vez has visto esta maravilla natural o quieres verla este año, te proponemos hacerle homenaje con tu manicure. Checa estos diseños de uñas inspiradas en las mariposas monarca.

Diseños de uñas inspiradas en las mariposas monarca. ¡El manicure perfecto de temporada!

1. En un solo tono

Para que tu manicure recuerde a las mariposas monarca que llegan cada año a México, lo que necesitas es fijarte en el patrón de sus alas, donde predomina una tonalidad naranja mezclada con un contorno negro y toques blancos. Un ala puede ser representada en cada uña.

En el diseño que te mostramos arriba, solamente dos uñas tienen un ala pintada y el resto solo tiene color en las puntas; sin embargo, se mantiene el tono naranja.

2. Modo dark

El diseño de alas de mariposa puede verse padrísimo si lo combinas con color negro; luce elegante, pero también llamativo y muy bonito. De nuevo, las alas están presentes solo en dos uñas de cada mano.

3. Efecto vidrio

En esta idea, las alas de mariposa combinaron perfecto con un tono verde azulado, con una tonalidad cobre e incluso con un efecto que recuerda la textura del vidrio. Aunque hay tonalidades muy distintas entre sí, todo armoniza y cada color resalta a su manera. Además, los trazos irregulares le dan un toque etéreo al manicure.

4. Diseño complejo

El patrón inspirado en las mariposas monarca puede formar parte de un diseño más complejo. Una clave es elegir tonalidades cálidas y propias de la temporada.

5. Con dorado

En esta idea, las alas de la mariposa resaltan mucho más porque los tonos en el resto de las uñas son menos perceptibles. Pero, para hacerlo mucho más llamativo, se añadieron hermosos toques de estrellas en dorado.