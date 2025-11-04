Este es el signo zodiacal de Sergio Mayer Mori de la Granja VIP

Sergio Mayer Mori, el actor y cantante que es hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ha dado mucho de qué hablar desde que inició su participación en el reality show de la Granja VIP, siendo un participante que ha logrado ganarse el cariño de los televidentes que lo ven.

Es así que en esta ocasión entraremos en detalle sobre qué signo zodiacal es, por lo que vamos a revelar su fecha de nacimiento y algunos rasgos de personalidad que podemos ver en el horóscopo. Así que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuándo nació Sergio Mayer Mori?

La fecha de nacimiento de Sergio Mayer Mori es el 7 de febrero de 1998. Por lo tanto, su signo zodiacal es acuario, un horóscopo que pertenece al agua. En primera instancia, se destacan por ser simpáticos y originales, pero podemos encontrar más detalles relevantes dentro de su personalidad.

Este horóscopo se destaca por ser personas muy sinceras, que aman la originalidad, situaciones que podemos ver en cada una de sus pasiones, en los que la creatividad parece brotar por todos lados. Situación que muchos pudimos ver en la Granja VIP.

En cuanto al tema del amor, se destacan por no poner límites, ya que no les gusta que su libertad se vea comprometida. Considerando esta característica, se destacan por ser muy independientes en su vida, también podemos verlos trabajando todo el tiempo.

No todo es bueno, puesto que los acuarios, tienen a ser tercos, distantes, y sobre piensan todo, haciendo que les sea más difícil tomar una decisión. Recuerda que esas características pueden cambiar dependiendo de las experiencias de las personas.

¿Con qué otros signos zodiacales son compatibles?

Aunque el signo zodiacal de Sergio Mayer Mori es muy sociable y excéntrico, por lo que es muy fácil para ellos poder conocer a cualquier persona, es posible que tenga una mejor sinergia con personas de ciertos horóscopos. Por lo que veremos una mejor compatibilidad con:

Géminis

Libra

Sagitario

Aries

Ahora ya sabes las características que tiene el horóscopo del hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori. Dinos, ¿de qué otro participante de la Granja VIP te gustaría poder conocer su signo?