Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
Video

Así se vivió el especial de Halloween en La Resolana con El Capi: Carolina Ross, Joss Favela, Rojstar y Josuesy

La Resolana con El Capi celebró su Especial de Halloween ¿Buscando palos? No te pierdas este divertido capítulo.

No todo es risa y diversión con El Capi en La Resolana... Bueno sí, pero déjate sorprender con nuestro Especial de Halloween y pasa grandes momentos con las reacciones de nuestros invitados de lujo.

La cantautora Carolina Ross y primer granjera eliminada de La Granja VIP, el cantautor Joss Favela, el creador de contenido Rojstar y uno de los comediantes más destacados del momento: Josuesy nos acompañaron en este capítulo tan especial.

