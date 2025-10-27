inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
Video

Nuestros invitados se asustaron como nunca en La Granja del Terror

¡De las risas a los sustos! Así vivieron nuestros invitados La Granja del Terror

El terror no termina con nuestros invitados, pues ahora se tuvieron que enfrentar a “La Visualización de Objetos en una Granja del Terror de la Muerte”, donde tendrán que estar más que atentos a todo lo que los rodea.

Gritos y susto fue todo lo que Caro Ross, Joss Favela, Rojstar y Josuesy vivieron de la mano de El Capi Pérez, quien en este especial de Halloween de La Resolana hizo de las suyas.

