Nuestros invitados se asustaron como nunca en La Granja del Terror

El terror no termina con nuestros invitados, pues ahora se tuvieron que enfrentar a “La Visualización de Objetos en una Granja del Terror de la Muerte”, donde tendrán que estar más que atentos a todo lo que los rodea.

Gritos y susto fue todo lo que Caro Ross, Joss Favela, Rojstar y Josuesy vivieron de la mano de El Capi Pérez, quien en este especial de Halloween de La Resolana hizo de las suyas.