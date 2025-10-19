Programa 19 de octubre 2025 |“Risas, parodias y momentos virales: así se vivió La Resolana con El Capi Pérez

El más reciente episodio de La Resolana fue una auténtica fiesta de humor, ocurrencias y momentos virales que dejaron a todos hablando. El Capi Pérez, fiel a su estilo, presentó un programa cargado de parodias y segmentos llenos de ingenio, con la participación de invitados especiales como Adal Ramones, quien se unió a la diversión en un sketch inolvidable. Desde su popular sección “El nuevo influencer” hasta la parodia de La Granja VIP, el show combinó sátira, actualidad y el toque irreverente que caracteriza a El Capi. Con cada emisión, La Resolana sigue consolidándose como uno de los espacios más esperados del fin de semana, donde el humor y la espontaneidad siempre tienen el protagonismo.