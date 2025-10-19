“Nuevo influencer”: El Capi y Adal Ramones se viralizan con una parodia inolvidable

Durante su visita a La Resolana, Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, compartió con El Capi Pérez los detalles de “Enrollados”, su nuevo programa que promete convertirse en uno de los favoritos del público. Entre bromas y anécdotas, Adal reveló cómo nació la idea de este formato, pensado para mostrar el lado más divertido y humano de las grandes estrellas que participarán en él. Con su característico humor, el conductor aseguró que este proyecto llega para sorprender, entretener y “enrollar” a todos frente a la pantalla.