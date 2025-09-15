Programa 14 de septiembre 2025 | El Capi Pérez recibe a Paola Montes de Oca, Miguel y Juan Lecanda con una Resolana muy patriótica

Los actores Paola Montes de Oca, Miguel y Juan Lecanda, quienes recientemente participaron en la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ fueron los invitados de La Resolana con El Capi Pérez de este 14 de septiembre de 2025, por lo que las actividades y juegos tuvieron un toqué mexicano. Además, como es costumbre, Antonio Rosique protagonizó los Capiólogos debido a su peculiar forma de conducir Exatlón Draft El Ascenso.

