Programa 23 de noviembre 2025 | Enloquece de la mano de Manola Díez, Pedro Prieto, Alba y Titi en La Resolana con El Capi
El Capi desata el caos en La Resolana y nuestros invitados de lujo le siguieron la corriente para hacer de este programa el más ruidosa de la TV.
La Resolana con El Capi Pérez enloquece con Manola Díez, Pedro Prieto, Alba Zepeda y Titi Jaques entre imitaciones imposibles, sonidos de La Granja de la Muerte, el Capiologo y retos y situaciones que no puedes perderte.
Galerías y Notas Azteca UNO