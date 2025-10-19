La Granja VIP llega a La Resolana: El Capi parodia a los granjeros y las risas no faltaron

El Capi Pérez volvió a robarse el show con su ingeniosa parodia de La Granja VIP, donde imitó a los granjeros con su toque único de humor. En el sketch, el conductor la retrató como una participante con una “actitud complicada”, bromeando con que “pelea hasta con el aire”. Entre risas y exageraciones, El Capi destacó los momentos más intensos del reality, convirtiendo cada situación en una escena inolvidable para los fans. Con su estilo irreverente, logró que tanto seguidores del programa como del comediante disfrutaran una versión cómica de los dramas y rivalidades que se viven dentro de La Granja VIP.