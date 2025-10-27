inklusion logo Sitio accesible
La Resolana Con El Capi
Música, risas y chisme: Joss Favela, Carolina Ross, Rojstar y Josuesy nos hablan sobre sus proyectos

¡Nuestros invitados nos contaron sobre sus proyectos musicales y de entretenimiento en un capítulo lleno de sustos y risa!

El Capi Pérez agradeció a sus invitados de lujo por su visita a La Resolana y estos nos contaron algunos detalles de sus trabajos recientes.

Joss Favela y Carolina Ross nos hablaron sobre sus respectivos estrenos musicales.

Por otro lado Rojstar y Josuesy hablaron sobre contenidos, donde abordaron el tema de La Granja VIP.

