Música, risas y chisme: Joss Favela, Carolina Ross, Rojstar y Josuesy nos hablan sobre sus proyectos

El Capi Pérez agradeció a sus invitados de lujo por su visita a La Resolana y estos nos contaron algunos detalles de sus trabajos recientes.

Joss Favela y Carolina Ross nos hablaron sobre sus respectivos estrenos musicales.

Por otro lado Rojstar y Josuesy hablaron sobre contenidos, donde abordaron el tema de La Granja VIP.