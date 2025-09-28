inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
Video

El Taller de La Resolana | El Patrón revela su top 5 de luchadores mexicanos

Solo en El Taller de La Resolana, Osva enfrenta con nervios a Alberto del Rio “El Patrón”.

En exclusiva dentro de El Taller de La Resolana, Alberto del Rio “El Patrón” dio a conocer su top 5 de luchadores mexicanos, una lista que refleja su admiración y respeto por la historia de la lucha libre. Durante la charla, Osva enfrentó con cierto nerviosismo al ex campeón mundial, quien no dudó en compartir anécdotas y su visión sobre el legado de estos ídolos del cuadrilátero.

