El Taller de La Resolana | El Patrón revela su top 5 de luchadores mexicanos

En exclusiva dentro de El Taller de La Resolana, Alberto del Rio “El Patrón” dio a conocer su top 5 de luchadores mexicanos, una lista que refleja su admiración y respeto por la historia de la lucha libre. Durante la charla, Osva enfrentó con cierto nerviosismo al ex campeón mundial, quien no dudó en compartir anécdotas y su visión sobre el legado de estos ídolos del cuadrilátero.

