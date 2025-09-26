Olvídate de rutinas eternas: con estos 4 ejercicios ganarás fuerza muscular, según expertos

¿Te ha pasado que quieres empezar a hacer ejercicio, pero no sabes ni por dónde y te abruma pensar en rutinas eternas? Bueno, pues resulta que no necesitas mover todo el cuerpo durante una hora diaria para ganar fuerza muscular. De hecho, ni siquiera tienes que moverte tanto: estos ejercicios lo comprueban.

Según lo que reporta la BBC, los llamados ejercicios isométricos —esos donde mantienes el músculo en tensión sin hacer movimientos— pueden ayudarte a fortalecer tus músculos de forma real. Lo mejor es que no necesitas gimnasio, ni equipo costoso, ni pasar horas sudando. Solo unos minutos al día y constancia.

Los 4 ejercicios isométricos más efectivos (y simples) para ganar fuerza

Este tipo de entrenamiento es ideal si no tienes tiempo, si estás retomando actividad física o si buscas algo más amable con tus articulaciones. Aquí van cuatro ejercicios que puedes hacer desde tu casa, sin complicarte la vida:



Planchas: Apóyate en los antebrazos y mantén el cuerpo en línea recta. Aprieta el abdomen, los glúteos, y respira lento. Empieza con 20 segundos. No parece mucho… hasta que lo haces. Sentadilla en la pared: Pégate a la pared como si te sentaras en una silla invisible. Piernas a 90 grados y aguanta. Al principio quema, pero después se siente delicioso. Puente de glúteos (sostenido): Acostada boca arriba, sube la pelvis y quédate ahí, como congelada. Aprieta glúteos y abdomen. Sirve para espalda baja, core y pompis. Sostén de peso con brazos flexionados: Toma algo que pese (una mochila, un garrafón, lo que tengas), flexiona los brazos como si hicieras bíceps… y mantén. Es más duro de lo que parece. Y muy eficaz.

Canva Los ejercicios isométricos son una muy buena opción para ganar fuerza muscular, según expertos

¿Qué dicen los expertos sobre este tipo de entrenamiento?

Expertos explicaron a la BBC que lo interesante de estos ejercicios es que se activa el músculo por completo durante el tiempo que lo sostienes, sin necesidad de repeticiones. Y eso ayuda a que el desarrollo de fuerza sea más eficiente.

Además, puedes adaptar cada ejercicio a tu nivel: más segundos, más carga o más control en la respiración.

Así que si te daba flojera comenzar una rutina o no sabías cómo volver al movimiento, esta puede ser una forma amable de empezar. Porque sí: a veces basta con quedarte quieta… para hacer que todo cambie.