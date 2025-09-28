Filtran fotos de la boda entre Selena Gómez y Benny Blanco

¡La boda del año! Después de una larga espera, Selena Gómez y Benny Blanco se casan formalmente, llevando su larga relación al siguiente paso. Por medio de redes sociales, la feliz pareja se ha encargado de filtrar fotos del esperado evento, dejando a todos sus seguidores atónitos.

EXCLUSIVA: Zoe Saldaña y Selena Gomez hablan de ‘Emilia Pérez’ [VIDEO] Selena Gomez se encuentra muy feliz de haber interpretado una película que tiene parte de la historia que vivieron sus abuelos al ser mexicanos.

Para que no te pierdas de todo el chismesito, te detallaremos toda la información que se sabe sobre la reciente boda. No te vayas y descubre todos los datos que se saben sobre la romántica y hermosa ceremonia.

¿Cuándo se casó Selena Gómez con Benny Blanco?

En las redes sociales de Selena Gómez fue donde se filtraron las fotos de la boda entre ella y Benny Blanco. Dentro de la publicación tiene registrada la fecha del 27 de septiembre del 2025, lo que podría estar indicándonos que la gran ceremonia y evento se realizó en esa fecha.

Aunque no detallan más información, el medio de TMZ, ha declarado que la boda se realizó en Montecito, California, mediante una ceremonia privada con familiares y amigos de la feliz pareja.

Dentro de las fotos que se filtraron, vemos a la cantante portar un hermoso vestido blanco con tela que parece de satín con cuello alto y escote en la espalda. De peinado porta un cabello corto y ligeramente ondulado, dándole un estilo vintage y aesthetic a cada una de las imágenes compartía.

Mientras que al novio lo vemos con el clásico traje negro y un detalle en blanco. A ambos los vemos muy felices al casarse, regalando al público poses muy románticas que demuestran su amor mutuo. Hasta ahora las imágenes de la boda ya han reunido más de 17 millones de “me gusta”.

¿Cuánto tiempo tiene la relación de Selena Gómez y Benny Blanco?

Oficialmente, su relación entre Selena Gómez y Benny Blanco, empezó desde el 2023, donde ambas celebridades del mundo musical dieron a conocer su noviazgo. Para diciembre del 2024, formalmente se comprometieron, dando un importante paso para formalizar más su romance de novios.

Sin embargo, aunque parezca que llevan poco tiempo conociéndose, no es así. Se conocen desde inicios de la década del 2010, participando en producciones musicales, una de las más conocidas es cuando salieron juntos en el video de “I can´t get enough”, junto a otros cantantes como Tainy y J Balvin.