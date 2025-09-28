¡Orgullo de Exatlón! Kenia Lechuga gana medalla para México en Mundial de Remo 2025

La adrenalina del remo volvió a poner a México en el podio mundial. En una jornada cargada de emociones desde Shanghái, China, Kenia Lechuga, participante de la primera temporada de Exatlón México volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia del deporte nacional. Lo hizo con fuerza, técnica y determinación, lo que da muestra de que su historia va más allá de los reflectores televisivos.

¿Qué medalla ganó Kenia Lechuga en el Mundial de Remo 2025?

La mexicana Kenia Lechuga se adjudicó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo 2025, disputado en Shanghái. Con un tiempo de 7:32.23 minutos, la remera originaria de Nuevo León cruzó la meta tras una exigente prueba de scull individual, en la que lideró durante la primera mitad del recorrido. A pesar de la presión de sus competidoras, mantuvo el ritmo y terminó entre las tres mejores del mundo.

La estadounidense Michelle Sechser se llevó el oro con 7:30.14, seguida de la china Pan Dandan, quien cronometró 7:30.45. Kenia, quien ya había sido subcampeona mundial en 2023, reafirma así su lugar como una de las figuras más destacadas del remo mexicano e internacional.

Trayectoria de Kenia Lechuga

Con 31 años de edad, Kenia ha recorrido un largo camino desde su debut internacional. Su talento la llevó a representar a México en tres Juegos Olímpicos consecutivos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Además, su trayectoria está marcada por éxitos como la medalla de plata en el Mundial de Belgrado 2023, el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y más reciente, la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo 2025 de Varese, Italia.

Este nuevo logro llega tras una temporada de evolución física y mental, en la que Kenia trabajó con un renovado equipo técnico. La clave de su rendimiento parece haber estado en el equilibrio emocional y el fortalecimiento físico que le permitieron competir al máximo nivel.

¿Cómo le fue a Kenia Lechuga en Exatlón México?

Antes de consolidarse como referente del remo, Kenia Lechuga se ganó el cariño del público gracias a su participación en la primera temporada de Exatlón México en 2017-2018. Como parte del equipo de Famosos dejó huella al colocarse como la quinta mejor atleta general de la edición y tercera entre las mujeres.

Su paso por el programa expuso su talento deportivo ante millones de espectadores y la proyectó como una figura inspiradora. Hoy, con una nueva medalla en el pecho, Kenia confirma que su espíritu competitivo sigue más vivo que nunca, dentro y fuera del agua.