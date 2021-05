“Friends” regresa, ¡el reencuentro será con invitados de lujo!

La reunión de “Friends” ya tiene fecha de estreno, ¡por fin! Y contará con invitados de lujo como Justin Bieber, Lady Gaga y BTS.

La serie más emblemática de todos los tiempos y que ha pasado de generación en generación, ¡por fin regresa! El elenco de “Friends” se reunirá y contará con invitados de lujo. Te contamos los detalles, ¡qué emoción!

La reunión de “Friends” será en mayo y estos serán sus invitados.

“Friends”, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer ¡de regreso a la pantalla chica! El reencuentro especial estará disponible el 27 de mayo, ¡esto le gusta a millones de fans en el mundo!

Una plataforma digital hizo el anuncio a través de un video en el que se ve al elenco abrazado caminando de espaldas al ritmo de “I’ll be there for you”, ¡sí, no se les ven las caras pero los ubicamos perfecto y hasta podemos imaginarnos sus caras! ¿A poco no?

El cast grabó la reunión en el icónico Stage 24. Recordemos que este fue el lugar en donde se grabó “Friends” durante 10 temporadas y que despidió a la serie más popular de todos los tiempos el 6 de mayo de 2004. El estreno estaba programado para el año pasado, pero debido a la pandemia, se decidió no lanzarlo durante un año.

El regreso estará con todo, pues tendrá a invitados de lujo: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck , James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai, ¡wow! ¡Tiraron la casa por la ventana!

Cuando sea lanzado, te traeremos todos los detalles.

