La Tigresa del Oriente conquista Halloween con su estilo gracias a su versión de Thriller de Michael Jackson

Juana Judith Aguilar, más conocida como “La Tigresa del Oriente”, se convirtió hace algunos años en toda una celebridad del internet. Ahora, la cantante y actriz ha vuelto a encender las redes sociales con un lanzamiento que todo aquello que la volvió viral alguna vez. Así es, aunque no lo creas, la artista presentó su propia versión de Thriller, el icónico éxito de Michael Jackson, adaptado al español.

Aquí te dejamos el video:

La Tigresa del Oriente saca su propia versión de Thriller

El lanzamiento no es casualidad, pues está pensado para que el tema llegue en vísperas de Halloween, una fecha perfecta para rendir tributo al rey del pop con una producción llena de color, disfraces y coreografías.

Un clásico con sabor peruano muy al estilo de La Tigresa del Oriente

En esta nueva versión, La Tigresa recrea parte de la esencia del video original de Jackson, pero con su sello inconfundible: trajes y detalles felinos, maquillaje brillante y muy marcado y, por supuesto, su inconfundible performance y voz.

El videoclip ya ha sido compartido en sus redes sociales, muestra a la artista en un cementerio, liderando al igual que el rey del pop a un grupo de bailarines con temática de zombies.

Una leyenda del internet latino

Desde hace más de una década, La Tigresa del Oriente forma parte del folclor digital latinoamericano. Se lo ganó a pulso gracias a su estética extravagante, sus trajes con estampados de leopardo y su actitud sin filtros la convirtieron en un ícono viral internacional.

Ella se popularizó en 2010 con el éxito “En tus tierras bailaré”, la cual hizo junto a Wendy Sulca y Delfín Quishpe, un fenómeno que marcó una época dorada del internet latino en la plataforma de YouTube.

En los últimos años, este personaje ha logrado mantenerse relevante, a través de las plataformas de TikTok y YouTube, donde comparte versiones tropicales de canciones clásicas y actuales. Entre ellas destacan:



Nada Personal de Soda Stereo

Satisfaction de The Rolling Stones

Smooth Operator de Sade

El Día del Amigo de Ca7riel & Paco Amoroso

