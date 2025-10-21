¿Qué le pasó a Alejandro Landero? Esta es la razón por la que vive en la calle

La vida del actor Alejandro Landero ha quedado en el medio de la opinión público y los medios de comunicación tras ser grabado viviendo en situación de calle. Fue en un parque de la colonia Condesa, en la Ciudad de México (CDMX), y ahora el famoso ha precisado cuál es su situación.

No es la primera vez que un famoso queda en una situación de vida complicada y despierta alertas en la ciudadanía. Es por este motivo que al conocerse la historia presente de Alejandro Landero no tardaron en llegar personas con intenciones de ayudarlo.

¿En dónde se encuentra viviendo Alejandro Landero?

Alejandro Landero fue expuesto en redes sociales por un grupo de vecinos. Fue a través de dos videos que se mostró al actor en una banca del parque, con algunas pertenencias y sus mascotas, cuatro gatos y una perrita.

Vecinos de la @LaRomaMex piden apoyo para Alejandro Landero, actor de Televisa, que vive en situación de calle junto a sus mascotas tras perder su trabajo. 🎭 pic.twitter.com/bkSQH1avVu — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 20, 2025

El actor ha estado en este parque ubicado en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, mientras los vecinos que se acercaron para asistirlo comenzaron a solicitar un refugio para él.

¿Qué dijo Alejandro Landero sobre su presente?

Tras el revuelo que se originó, principalmente en redes sociales, Alejandro Landero concedió una entrevista a TVNotas en donde explicó los motivos por los que vive en la calle. El actor precisó que tuvo problemas legales en el departamento en donde habitaba ya que una persona se había hecho pasar por el propietario, motivo por el cual fue desalojado.

Sin embargo, Alejandro Landero aclaró que no vive en situación de calle sino que atraviesa esta situación porque no quiere abandonar a sus mascotas. “Es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación de que estoy abandonado”, remarcó el actor.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, Alejandro Landero aclaró que su “familia política ha estado conmigo en todo momento” y que no pudo irse a Puerto Vallarta como tenía planeado porque la ayuda que le habían ofrecido no se pudo concretar. El actor dejó en claro que no abandonará a sus mascotas y volvió a agradecer el apoyo de los mexicanos.