Esta es la fecha de pago de la primera parte del aguinaldo a pensionados del ISSSTE

Este mes es un periodo importante para los pensionados y jubilados que pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debido a que perciben su pensión mensual pero también la primera parte del aguinaldo.

Las personas que en su vida laboral cotizan ante el ISSSTE tienen acceso a beneficios como atención médica, medicamentos y servicios hospitalarios. Y quienes cumplen ciertos requisitos pueden acceder a una pensión al momento de su retiro.

También es importante destacar que están protegidos por las prestaciones que se encuadran en Ley Federal del Trabajo (LFT), como el aguinaldo, que garantiza un pago anual irrenunciable para todos los trabajadores, incluso después de su retiro.

De acuerdo a lo que dice la ley el aguinaldo debe ser, como mínimo, equivalente a 15 días de salario. Sin embargo, en el caso de los pensionados y jubilados del ISSSTE, el pago suele ser mayor, aunque el monto exacto depende de la pensión mensual que cada beneficiario recibe.

¿Cuándo cobran la primera parte del aguinaldo?

Los jubilados y pensionados del ISSSTE reciben un aguinaldo equivalente a 40 días de pensión, así que el monto varía según la pensión mensual de cada beneficiario.

El pago en cuestión se distribuye en dos etapas para brindar respaldo económico, tranquilidad y estabilidad financiera durante esta etapa de la vida.

📣 #TarjetaInformativa | En relación con la información difundida en algunos portales sobre el pago de aguinaldo para las personas jubiladas y pensionadas, el #ISSSTEInforma lo siguiente: pic.twitter.com/llomO5xSWo — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 17, 2025

Con el objetivo de poder brindar transparencia en los depósitos, es que el ISSSTE publica un calendario de pagos en el cual se pueden consultar todas las fechas de depósitos. El mismo está disponibles en las páginas oficiales como así también en las redes sociales.

De esta manera es importante tener en cuenta los días de pago para que sepas cuándo vas a contar con ese dinero.

El aguinaldo, de acuerdo al calendario, se entregará en la primera quincena de noviembre. La segunda parte del aguinaldo 2025 se depositará hasta el27 de febrero de 2026, según el calendario oficial del ISSSTE.