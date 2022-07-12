La Voz: Las exigencias se incrementan y sólo pocos siguen en la competencia.

La competencia cada día se pone más dura en los knockouts de La Voz, por lo que los participantes deben de explotar al máximo las clases y consejos que han recibido de sus coaches, pero sobre todo demostrarlo en el escenario.

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Ya que nadie se quiere quedar fuera de la competencia y los que tienen la última palabra la tienen en estos momentos Joss Favela, Ha-Ash, David Bisbal y Yuridia, quienes cada noche se ven más conflictuados al momento de decidir quien tiene que seguir en La Voz.

Sin embargo, este lunes no solo los participantes brillaron sobre el escenario de La Voz, sino que también nuestro querido Joss Favela con su interpretación de ¿Por Qué No Te Enamoras?, tema con el que logró emocionar a sus compañeros.

Las voces que siguen en La Voz, tras una noche de knockouts.

Los equipos se siguen reduciendo de cara a la gran final de La Voz, por lo que los coaches siguen eligiendo a los mejores talentos para seguir en la competencia.

El equipo de las Ha-Ash se quedó con las voces y el talento de Lari Panini, Paola Chávez y Gloria Delgado.

Por su parte, David Bisbal eligió para seguir en su equipo las voces de Gabriel García, Norma Casillas, Diana Antunez, Paty y Alisson, Patricia Chávez, quien fue robada del equipo de Yuridia.

Yuridia tuvo una noche muy complicada al momento de decidir porque integrante de su equipo decidirse, pero al final se quedó con la voz de Reyna Bosquez, Cynthia Sajaropulos, Isabela Rodríguez, Joel Anaya y Luis Máximo.

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Mientras que Joss Favela seguirá en la competencia con la voz de Néstor Salas, Naomi Moreno, Marisol Hernández e Iván Flores.

