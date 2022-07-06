La Voz: La competencia se pone cada día más dura con los knockouts.

Este martes fuimos testigos de la segunda noche de knockouts dentro de La Voz, por lo que nuestros queridos coaches han tenido la complicada decisión de elegir quienes son los miembros de sus equipos que van a seguir en la lucha por su sueño.

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Durante la noche hubo momentos muy complicados en donde Ha-Ash, Joss Favela, Yuridia y David Bisbal tuvieron que escucharse entre ellos para poder tomar una decisión sobre quién se quedaba en La Voz.

Los impresionantes knockouts de este martes.

Los knockouts han demostrado el gran avance que han tenido cada uno de sus integrantes, pero al final los coaches han apostado por el talento de los siguientes participantes.

Por parte del equipo de Yuridia, se quedaron en La Voz, Johana Torres, Dania González, Mauricio Montes de Oca y Fátima Elizondo.

El equipo de las hermanas Ha-Ash, se quedó con el talento de Valentina y Astrid, María Fernanda Medina, Adrianna Foster, Luis Alvarado, Iván Orellanda y Alfonsina Aguirre, siendo estos dos últimos robados por el dueto.

David Bisbal se quedó con la voz de José María Ortega, Aníbal Fernández, Karina Villaseñor y Anyelique Solorio, quien fue robada.

Finalmente, Joss Favela conservó las voces de Naomi Castelán, Yudith Ascencio, Rafael Durán, Daniela Treviño y Mauricio Villanueva.

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La competencia sigue la siguiente semana con más knockouts dentro de La Voz, por lo que no te puedes perder la competencia el próximo lunes en punto de las 19:30 por la señal de Azteca Uno.

