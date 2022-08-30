La Voz: Yuridia y Fátima Elizondo se proclaman ganadoras.

No hay fecha que no llegue, ni meta que sea inalcanzable, por lo que esta noche hemos sido testigos de una gran final de La Voz, donde grandes estrellas brillaron en el escenario más importante de la música.

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Los ocho finalistas subieron al escenario a demostrar que tenían todo para poder ser los ganadores de La Voz.

Después que los ocho finalistas subieron al escenario, los coaches escogieron a los participantes que los iban a representar en la etapa de las votaciones.

Joss Favela se quedó con la voz de Sandra Guevara, con quien tuvo una conexión desde el momento de su audición.

Mientras que las Ha-Ash se quedaron con el talento de Marcela López, quien ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada.

El turno de Yuridia llegó, quien apostó por el talento de Fátima Elizondo, por su parte David Bisbal se quedó con la voz de Anyelique Solorio.

Los grandes invitados de la final en La Voz.

Al ser un gran evento, debíamos tener grandes personalidades invitadas, los primeros en aparecer en el escenario fueron los integrantes de La Banda MS, quienes cantaron junto a Joss Favela.

Momentos después, tuvimos la oportunidad de ver la primera colaboración de Ha-Ash con Kenia Os, lo que se ha convertido en éxito rotundo.

Yuridia hizo lo propio al cantar junto a Edén Muñoz y David Bisbal junto a María José, quien regresó al escenario que tanto la quiere.

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El gran ganador de La Voz.

Luego de demostrar su talento en cada una de las etapas de La Voz, Fátima Elizondo del equipo de Yuridia se ha convertido en la gran ganadora de esta temporada, por lo que es acreedor a un millón de pesos para poder seguir sus sueños.

