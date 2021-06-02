La Voz: ¿A qué hora y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

No te pierdas el gran estreno de la nueva temporada de La Voz, a las 7:30 de la noche por la señal de Azteca UNO.

Ya está todo listo para que los coaches encuentren al más talentoso y carismático cuando volteen su silla.

Miguel Bosé, María José, Edith Márquez y Jesús Navarro serán los encargados de detectar a las próximas voces de la música.

Será la exintegrante de Kabah la única coach que repita su participación en la nueva temporada de La Voz, pues sin duda es un ícono de la música en México.

La propia María José ha dicho en repetidas ocasiones que le fascina la experiencia porque es muy divertida y enriquecedora.

No obstante, a nuestro reality show llegan tres talentosos de la escena musical. Miguel Bosé arriba desde España con la firme intención de triunfar, mientras que Edith Márquez pondrá a prueba su gran experiencia en los escenarios. Jesús Navarro va por todo en esta nueva temporada.

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La Voz se estrena a un día de concluir La Voz Senior

A tan solo un día de haber concluido La Voz Senior, quien fuera ganada por el Team Ricardo Montaner y su participante Omar Alexander, quien cautivó a los televidentes mexicanos, hoy mismo comienzan las audiciones de La Voz.

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