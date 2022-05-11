La Voz Kids: Los equipos están casi completos y así van.

La tercera semana de audiciones en La Voz Kids acaba de llegar a su fin y todos los pequeños que han desfilado por el escenario nos han dejado con la boca abierta por su gran talento.

Sin embargo, no todos han logrado convencer a los coaches que cada día se ponen más exigentes al momento de seleccionar las voces que van a formar parte de los veintiún talentos que van a conformar sus equipos, pues los lugares cada día que pasa son menos.

Te puede interesar: La Voz Kids: Los equipos se siguen llenando de talento.

Por ese motivo, Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau & Ricky cada día se ponen más exigentes para presionar el botón de La Voz Kids, ese botón que puede cambiar la vida de un joven talento que busca cumplir sus sueños.

Pero, al mismo tiempo, hacen lo imposible por quedarse con la voz que realmente les interesa sumar a sus equipos.

Estos son los nuevos talentos en cada uno de los equipos de La Voz Kids

Los coaches están cerrando sus equipos, pero este martes lograron sumar nuevas voces para sus equipos en La Voz Kids.

La primera en sumar talento fue María León, quien se quedó con la voz de Lesly Sofía, Italia Ixoye que interpretó ‘Estúpido’ y Ximena Navarro.

Los que tuvieron una gran noche, fueron Mau & Ricky, quienes lograron quedarse con las voces de Kevin Moreno, Anayeli Campos y Jairo Misael.

Por su parte, Joss Favela sigue en plan grande, pues acaba de sumar nuevos talentos y tiene casi completo su equipo para pasar a la siguiente ronda del reality.

También te puede interesar: La Voz: Así quedaron los equipos con pocos lugares por ocupar.

La primera en llegar al equipo del exponente del regional mexicano fue Karime Yaretzy y Diego Salazar.

Mientras que, Paty Cantú se quedó con el talento de Oscar Bosques y Karim del Río. Las audiciones se están terminando, por lo que no te puedes perder las últimas batallas de los coaches por quedarse con los mejores talentos de La Voz Kids.