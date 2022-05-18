La Voz Kids vivió su primera noche de batallas y estos fueron los ganadores.

Hemos llegado al momento más emocionante de La Voz Kids, pues los equipos ya se han completado y ahora los coaches han preparado a sus pequeñas voces para enfrentarse en la primera ronda de batallas.

Por lo que las reglas han cambiado, ahora los pequeños talentos de cada equipo se tuvieron que enfrentar en tercias, de las cuales solo uno iba a permanecer en La Voz Kids, pero los otros dos iban a estar disponibles para salvación.

Es momento de ver el trabajo que lograron Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau & Ricky con los integrantes de sus equipos.

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Los resultados de la primera ronda de batallas en La Voz Kids.

Los primeros en subir al escenario fueron los alumnos de Joss Favela, quienes interpretaron Si Te Pudiera Mentir, siendo Diego Salazar el gran ganador, mientras Tadeo y Edsson quedaron fuera.

La segunda batalla fue de los integrantes del equipo de Mau & Ricky, en donde el ganador fue Carlos Paul, por lo que Naty y Victoria fueron eliminadas.

El equipo de María León subió al escenario con Jon, Suri y Mariana, donde Job Adán logró triunfar, pero Suri Deneb fue salvada por el equipo de Mau & Ricky.

Los últimos en subir al escenario fueron los alumnos de Paty Cantú con Pauleth, José Antonio y Julia, quienes cantaron El Amor Que Soñé, siendo el triunfador José Antonio.

Por parte del equipo de Mau & Ricky subieron al escenario Brayan, Kevin Moreno y Kevin Aguilar, siendo este último el vencedor. Natalia, Renata y Yunesis fueron la sexta batalla de la noche, donde la elegida por Paty Cantú fue Yunesis Mena.

En las últimas batallas de la noche los ganadores fueron Leonardo Aguilar, Habana Zoé, Meredit Nicole, Hugo Emiliano, Ximena Rentería, Anayeli Campas, Itai y Xochil.

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Mientras que el segundo salvado de la noche fue Omar Alfonso, quien se integra al equipo de Paty Cantú.