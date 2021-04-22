La Voz Kids: ¿Cuándo es la Gran Final del reality show?

La Voz Kids nos ha mostrado sobre el escenario, grandes talentos infantiles que llegarán muy lejos gracias a las habilidades vocales que presumen.

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Esta semana, se pudo disfrutar de la semifinal, donde los equipos de los coaches Camilo, Belinda, María José, y Mau y Ricky, eligieron a dos pequeños con los que se enfrentarán en la gran final del reality show. Estos grandes equipos ya se preparan para cerrar el programa con broche de oro y con la esperanza de ser los ganadores del gran premio.

Los favoritos para ganar La Voz Kids

Tristemente no todos los pequeños podrán ser los ganadores de esta competencia, aunque es importante mencionar que varios de ellos se ganaron el cariño del público para llevarse el reconocimiento. Uno de ellos es Randy Ortíz del equipo de la talentosa Belinda, quien desde su audición logró cautivar a todos con su voz.

Otra de las favoritas de La Voz Kids es Mabel, que también pertenece al team Belinda y ha mostrado una voz potente, pero también se encuentra, Renata del equipo de María José, una pequeña que es toda una artista, pues baila, canta y tiene una chispa que ha hecho sonreír a todos. Uno de los talentos más fuertes a vencer es el de Alex Guerra del grupo de Camilo.

¿Cuándo es la final de La Voz Kids 2021?

El cierre de esta temporada en su versión infantil, nos dejará con la boca abierta, pues en las redes sociales de La Voz se reveló que para elegir al ganador de esta temporada, tendremos una votación para que el público decida.

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La final de La Voz Kids será el próximo lunes 26 de abril, ya que un día después, es decir el martes 27, comenzará La Voz Senior, donde Belinda, María José, regresan como coaches, de la mano de Ricardo Montaner y Yahir, quienes también se suma al programa.

