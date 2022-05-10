La Voz Kids: Los equipos se siguen llenando de talento.

Estamos empezando una nueva semana de audiciones en La Voz Kids, por lo que los pequeños tienen que demostrar su talento, ya que cada día que pasa los lugares para poder integrarse a uno de los equipos son menos.

Recordemos que Paty Cantú, María León, Joss Favela y Mau & Ricky tienen que reunir a 21 talentos para poder completar sus equipos, por lo que en el quinto día han logrado sumar estas voces.

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Los nuevos talentos de los equipos en La Voz Kids

Este lunes, Saúl Gámez fue el primero en integrarse al equipo de Joss Favela, quien también logró sumar el talento de Rafita Guerrero, Edsson Martínez y Oscar.

Por su parte, Paty Cantú se quedó con la voz de la pequeña Ahitana Balmory y Santiago Lara, lo que cada día la pone más cerca de completar su equipo.

Mientras que, los hijos de Ricardo Montaner, lograron integrar a su equipo las voces de Rodolfo Jaihdar y Estefany Hernández.

La originaria de Guadalajara, María León, se quedó con la voz de Camila Díaz, Alondra Olmos y Andrés Salas.

Estamos cerrando las audiciones en La Voz Kids, por lo que no te puedes perder las siguientes emisiones para conocer a los equipos completos.

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