La Voz Kids: Conoce a las voces que lograron llegar a la semifinal.

Tras varias semanas demostrando su talento, los integrantes de cada uno de los equipos tienen el gran reto de demostrar lo que han aprendido con sus coaches y poder buscar un lugar en las semifinales de La Voz Kids.

Los pequeños han aprovechado de la mejor forma los consejos y las clases de sus coches: Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau & Ricky, por lo que ellos tendrán una complicada decisión al elegir a los semifinalistas.

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Los elegidos por los coaches para seguir en La Voz Kids.

Ha sido la noche más complicada para los coaches y para los niños, pues saben que solo tienen una canción para poder seguir adelante en La Voz Kids y asegurar su lugar en las semifinales del reality.

Los integrantes del equipo de María León sorprendieron a todos con sus presentaciones; sin embargo, al ser los cuartos de final solo cuatro integrantes lograron avanzar a las semifinales.

María León se quedó con las voces de Michelle Quihuis, Ximena Rentería, Habana Zoé y Job Adán.

Los hijos de Ricardo Montaner tampoco la tuvieron fácil al momento de elegir a los cuatro integrantes de su equipo que estarán en las semifinales de La Voz Kids.

Al final, las voces de Kevin Aguilar, Ian Ariel, Miguel Paredes y Suri Deneb.

Por su parte, Paty Cantú fue una de las coaches que más sufrió para poder elegir a los cuatro integrantes de su equipo que van a pasar a las semifinales, pero al final se quedó con las voces de Constanza Navarro, Meredit Nicol, Yuneisis Mena y José Antonio López.

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El último en completar a los cuatro integrantes de su equipo que pasaron a las semifinales fue Joss Favela, quien se decidió por las voces de Keyla Itzel, Leonardo Gabriel, Santiago Pulido y Harald Vera.