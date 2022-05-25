La Voz Kids: Conoce a las voces que lograron llegar a la semifinal.
Los coaches de La Voz Kids tuvieron que elegir a los cuatro integrantes de sus equipo que van a estar la siguiente semana en las semifinales del reality.
Tras varias semanas demostrando su talento, los integrantes de cada uno de los equipos tienen el gran reto de demostrar lo que han aprendido con sus coaches y poder buscar un lugar en las semifinales de La Voz Kids.
Los pequeños han aprovechado de la mejor forma los consejos y las clases de sus coches: Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau & Ricky, por lo que ellos tendrán una complicada decisión al elegir a los semifinalistas.
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Los elegidos por los coaches para seguir en La Voz Kids.
Ha sido la noche más complicada para los coaches y para los niños, pues saben que solo tienen una canción para poder seguir adelante en La Voz Kids y asegurar su lugar en las semifinales del reality.
Los integrantes del equipo de María León sorprendieron a todos con sus presentaciones; sin embargo, al ser los cuartos de final solo cuatro integrantes lograron avanzar a las semifinales.
María León se quedó con las voces de Michelle Quihuis, Ximena Rentería, Habana Zoé y Job Adán.
Los hijos de Ricardo Montaner tampoco la tuvieron fácil al momento de elegir a los cuatro integrantes de su equipo que estarán en las semifinales de La Voz Kids.
Al final, las voces de Kevin Aguilar, Ian Ariel, Miguel Paredes y Suri Deneb.
Por su parte, Paty Cantú fue una de las coaches que más sufrió para poder elegir a los cuatro integrantes de su equipo que van a pasar a las semifinales, pero al final se quedó con las voces de Constanza Navarro, Meredit Nicol, Yuneisis Mena y José Antonio López.
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El último en completar a los cuatro integrantes de su equipo que pasaron a las semifinales fue Joss Favela, quien se decidió por las voces de Keyla Itzel, Leonardo Gabriel, Santiago Pulido y Harald Vera.