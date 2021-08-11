La Voz: Vota por el ganador con la app TV Azteca En Vivo.

¿Cómo votar por tu participante favorito en la Gran Final de La Voz? Te decimos paso a paso cómo hacerlo para conocer al gran ganador de esta temporada.

¿Quiénes son los finalistas por Coach en la Voz 2021?

No dejes de ver nuestro capítulo de este martes 10 de agosto para que conozcas quiénes competirán por ser los ganadores de La Voz.

¿Cuándo y a qué hora es la votación por el ganador de La Voz México?

La votación abre cuando nuestro presentador Eddy Vilard lo anuncie a través de Azteca UNO este miércoles 11 de agosto.

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¿Cómo y cuántas veces puedo votar por el finalista de La Voz?

Si te preguntas cómo votar en la gran final de La Voz para elegir al ganador, lo puedes hacer a través de una app o aplicación para dispositivos móviles, ya sean teléfonos celulares o tabletas, llamada TV Azteca Conecta. Puedes votar las veces que desees.

¿Dónde descargar la aplicación TV Azteca En vivo? en Android y en iOS?

Está disponible para iOS (iPhone o iPad). Aquí puedes descargarla. Y también está disponible para Android. Aquí puedes descargarla.

Elige el programa La Voz 2021, da clic en VOTA, debes registrarte en la app, puede ser con Facebook, luego ya puedes votar.

En la siguiente pantalla, te aparecen las fotos y los nombres de los participantes en la gran final del reality show y quién merece ganar, desde tu punto de vista.

Ve en vivo y gratis la gran Final de La Voz por Azteca Uno

No te pierdas la gran final de nuestro reality show musical este miércoles 11 de agosto por Azteca Uno, en punto de las 7:30 de la noche.

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