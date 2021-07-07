La Voz: María José completó su equipo con estos grandes talentos.

Una noche mágica se vivió en La Voz, pues el talento y carisma se apoderaron del escenario más famoso del mundo. María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Miguel Bosé utilizaron sus mejores estrategias para completar sus equipos.

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La emisión se llenó de impresionantes voces, donde el equipo de nuestra querida María José arrasó con participantes que dejaron a todo el público impresionado. Por eso, te contamos quiénes fueron los que se unieron a la cantante.

Diego Castro

El joven de 19 años se convirtió en uno de los más sorprendentes de esta noche de audiciones. El sinaloense enamoró a todos con el tema Cristina, por lo que se unió a las filas de la Josa.

Yazmín de los Reyes

Puso en alto sus raíces sonorenses tras interpretar Si yo fuera un chico. La mexicana, de 21 años, se unió al equipo de María José.

Ale Soto

Se convirtió en una de las aspirantes favoritas de la noche, pues hizo girar la silla de todos nuestros coaches. Jesús Navarro fue bloqueado por Miguel Bosé; sin embargo, la tapatía se unió a las filas de María José.

José Vicente

Llegó desde Oaxaca para dar un toque de romanticismo al escenario con la canción Te dirán. La presentación del concursante puso a todos con la piel de punta y María José, no dudó en girar su silla.

Paulina del Villar

Se metió en el corazón de México al interpretar Hasta la raíz. La joven, de 16 años, cautivó a nuestra querida Josa con su voz.

Guillermo Camargo

Subió al escenario de La Voz para cantar Tengo que colgar. El capitalino no contuvo la emoción cuando fue reclutado por la espectacular coach María José.

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Natalia Danae

Sorprendió a nuestra querida Josa con su interpretación de Por última vez. La jarocha cautivó a los coaches con su voz.

