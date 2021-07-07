La Voz: Así quedó el equipo de Miguel Bosé tras las audiciones.

Así quedó el equipo de Miguel Bosé tras las audiciones en La Voz. El cantante español fue muy cuidadoso en las selección de los últimos lugares disponibles.

El intérprete de 'Amante Bandido' ya no tiene más espacios en su team, pues lo llenó con nuevas y potentes voces como Arák, Mafer López, Joe Torbell, Carlos Feral, Rick Loera, Shankara, Jorge Mascareño, Faa Espinoza y Melina Islas.

Los géneros musicales que interpretan cada uno de los nuevos competidores del equipo del español, son muy variados, pero todos son voces dignas de llegar a la gran final del concurso, que apenas va a comenzar con todo, ya con los equipos llenos en su totalidad.

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Voces brillan en el equipo Miguel Bosé

Entre las audiciones más destacadas estuvieron la de Carlos Feral, un cantante que se lució al intepretar 'Umbrella' con un ritmo muy al estilo de Elvis Presley e incluso hizo voltear las sillas de todos los coaches, pero eligió a Miguel Bosé.

En la parte femenil, Shankara decidió irse con el equipo del español, aunque todos los jueces querían su voz, al ser cautivados por su increíble participación con 'I Put a Spell on You'.

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