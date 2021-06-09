La Voz: Así Miguel Bosé va conformando su equipo en las audiciones.

Una de las grandes noticias que dio La Voz, fue la llegada del español Miguel Bosé como coach, pues su destacada trayectoria le da todas las credenciales para formar a las próximas voces de la música mexicana.

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Fiel a su estilo y mostrando que es todo un maestro, el intérprete de Bandido debutó con el pie derecho, pues puso en aprietos a sus compañeros para conquistar a los mejores participantes.

¿Qué participantes se sumaron al equipo de Miguel Bosé?

Maite Olalde fue la primera concursante en cautivar a nuestros coaches con el tema Mala Fama. La regiomontana eligió el Team Miguel Bosé para continuar en esta aventura.

En tanto, Edeer Velázquez cautivó al experimentado Miguel Bosé con el tema Un Siglo Sin Ti. El cantante español se quedó con la voz cristalina del talentoso participante.

Para el segundo día de audiciones, Blu Regine cantó When Love Takes Over en un momento que derritió a Miguel Bosé, Edith Márquez y María José. La participante argentina se unió al Team Miguel Bosé tras meditarlo por un buen tiempo.

María Julia llegó desde Durango para enamorar a México con su dulce estilo. La cantante se unió al equipo de Miguel Bosé con mucho orgullo.

Francisco Treviño viajó desde Monterrey para inyectar rock al escenario de La Voz 2021. El participante cantó Natural, en un momento que provocó el aplauso de pie de Miguel Bosé.

Dann Steel enamoró a Miguel Bosé y María José con el éxito en inglés Adore You. Nuestros adorados coaches vivieron una divertida batalla por quedarse con el caballero quien terminó por unirse al Team Miguel Bosé.

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