La Voz: Estos participantes se han sumado al equipo de María José.

Se completó una semana más de audiciones en La Voz y María José cuenta con invaluables y talentosas voces, mismas con las que buscará consagrarse como la gran ganadora.

Te puede interesar: La Voz: Así quedaron los equipos de los coaches tras el gran estreno.

Y es que luego de quedarse cerca de triunfar en La Voz Kids y en La Voz Senior, donde Belinda y Ricardo Montaner triunfaron respectivamente, La Josa apunta a lo más alto en esta nueva temporada.

¿Quiénes son los participantes que se han sumado al Team María José?

Después de interpretar Stayin’ Alive, Ana Red se convirtió en una de las favoritas de la noche, pues todos nuestros coaches quedaron encantados; no obstante, la concursante eligió a María José.

Dany Loera llegó desde Tijuana para interpretar Cómo Te Extraño. Tres coaches giraron sus sillas, pero la concursante eligió el equipo de nuestra querida Josa.

En el segundo día de audiciones, Becky Lanz nos puso la piel chinita con Aún lo amo. La concursante se unió con mucho orgullo al Team María José.

Daniel Yáñez imprimió romanticismo en el escenario tras cantar ADMV. El venezolano logró girar la silla de nuestra querida Josa, quien cayó rendida ante su original voz.

La noche siguió siendo para la bella cantante, pues Rosy Vargas interpretó Él Me Mintió e hizo girar la silla de los cuatro coaches. La regiomontana se quedó con María José.

En la noche de ayer, María José sumó a su team a Alejandro Alcalá quien llegó desde Venezuela para cantar Provócame.

Las Swing Sisters nos pusieron a bailar con Candyman, pues deslumbraron con sus armonías y coordinados pasos en el escenario. Al final, se decantaron por nuestra bellísima coach.

También te puede interesar: MasterChef México: ¿Qué ha sido de la ganadora Adriana Salcedo?