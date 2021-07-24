Larry Ramos admitió que Ninel Conde no sabía sobre sus demandas.

Larry Ramos pretendía convencer a los exmanagers de Alejandra Guzmán de limpiar su imagen. El empresario tuvo un fallido intento que derivó en la grabación de conversaciones que ayudarían a su culpabilidad.

En enero de 2020 Larry Ramos rogó a Cynthia Velarde y Eduardo Carbajal, exmanagers de Alejandra Guzmán, le ayudaran a limpiar su imagen y a detener las versiones de que había defraudando a más de 200 personas.

Entre los estafados figuraban ellos y la propia rockera, quienes le entregaron los ahorros de su vida con la prmesa de que les generaría ganancias a través de una aplicación.

En aquel entonces ellos no aceptaron y grabaron la conversación que ahora sirve como prueba en la denuncia penal que presentaron ante las autoridades estadounidenses por fraude electrónico y postal entre los años 2013 y 2020.

Sin embargo, ahora se sabe por los audios en aquel entonces el esposo de Ninel Conde negaba tener 27 millones de dólares reacudados entre sus clientes e incluso lo llevpo a prisión

Yo no tengo necesidad, yo por qué haría esto, hice un préstamo... he estado trabajando...

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Larry Ramos saca a relucir a Ninel Conde y a Giovanni Medina

En un parte de los audios, Larry Ramos aseguró que recibió apoyo de Ninel Conde y que Giovanni Medina "estaba obsesionado por ella" y consideraba que "es un amor sucio".

Además, aclaró que 'El Bombón Asesino' no sabía a ciencia cierta por qué había sido denunciado y a ella la convenció una tercera persona era culpable de todo el fraude que cometió, a lo que los exmanagers de Alejandra Guzmán le dijeron que era inútil negar lo que más de 1600 transferencias revelaban y que el FBI iba a rastrear.

El reto que veo es dar mi mejor versión ante la adversidad y sacar el barco adelante

Finalmente, con total cinismo, la pareja de la actriz y cantante dijo en el audio que ya tenía nuevos clientes incluso en Brasil.

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