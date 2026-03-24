Sopa de tortilla clásica: Cómo prepararla con los mejores toppings personalizados

En varios estados de Estados Unidos donde habitan comunidades latinas, es muy común encontrar este plato emblemático. Bien sea en temporada de gripe, días lluviosos o de frío intenso, para nuestra cultura no hay nada más reconfortante que una rica sopa de tortilla clásica. Este plato tiene la maravilla de ser altamente personalizable, permitiendo desde el uso de sobras de repollo y rábanos, hasta añadirle ese toque final con queso fresco, crema y aguacate.

RECETA: Conoce una forma sencilla de hacer deliciosa sopa de tortilla

¿Cuáles son los ingredientes para la sopa de tortilla?

Para la base del caldo y el cuerpo de la sopa necesitarás:

1 pollo entero

1 cebolla

1 cabeza de ajo

1 jalapeño

1 hoja de laurel

2 cdtas. de sal kosher.

5 tortillas de maíz cortadas en tiras

Aceite neutro para freír

Acompañantes



2 aguacates en cubos

1 taza de queso fresco desmenuzado

Cilantro fresco picado

Limón

Preparación paso a paso de la sopa de tortilla clásica

El primer paso es crear una base potente. Coloca el pollo entero en una olla grande junto con la cebolla, el ajo, el jalapeño y el laurel. Cubre con unas 10 tazas de agua y añade la sal. Lleva a ebullición, luego reduce el fuego y cocina a fuego lento, parcialmente tapado, durante 45 minutos. Este proceso asegura que el pollo absorba todos los aromas de los vegetales y el caldo sea sustancioso.

Retira del fuego y deja reposar tapado otros 15 minutos para que los jugos se asienten. Saca el pollo con cuidado, deja que se enfríe y desmenuza la carne, desechando piel y huesos. Un paso crítico es colar el caldo para que quede limpio y brillante antes de regresar la carne de pollo desmenuzada a la olla.

Mientras el pollo se enfría, calienta de aceite en una sartén a 175°C (350°F). Fríe las tiras de tortilla hasta que estén doradas y crujientes (aproximadamente 1 minuto). Escúrrelas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de grasa. Finalmente, lleva el caldo nuevamente a un hervor ligero y sirve en tazones individuales, permitiendo que cada comensal añada los complementos a su gusto.

¿Con qué toppings puedo acompañar la sopa de tortilla?

Estos son los toppings más ricos para experimentar:

Tiras de tortilla frita, aguacate en cubos y cilantro fresco.

Queso fresco o queso Oaxaca deshebrado y una generosa cucharada de crema ácida.

Chiles secos fritos (especialmente el chile pasilla en aros).

Chicharrón crujiente, granos de maíz dulce o incluso un toque de cebolla morada picada.

No olvides exprimir un gajo de lima al final para resaltar todos los sabores.

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