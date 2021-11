FOTOS | Laura Bozzo dice que de no haberse escondido hubiera muerto en prisión.

La polémica presentadora de televisión contó en Venga la Alegría que los últimos días no han sido fáciles para ella, mucho menos para su familia

Laura Bozzo se convirtió en tendencia en las redes sociales porque nadie sabía dónde estaba, ni las autoridades mexicanas pudieron dar con ella pese a haber girado una orden de aprensión en su contra por comprar un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En entrevista con Venga la Alegría la peruana reveló que en ningún momento tuvo la intención de esconderse de nadie, sin embargo, sabía que de haber sido aprendida pudo haber muerto tras las rejas, debido a sus múltiples condiciones de salud.

“Simplemente protegí mi salud y gracias a Dios la justicia mexicana me dio la oportunidad de comparecer. Además, de haber ido a la cárcel hubiera sido una sentencia de muerte”, detalló.

Si bien no reveló en dónde se “escondió” este tiempo, sí señaló que todo el tiempo se mantuvo en México, eso sí, sin poder entrar en contacto con sus hijas que para ella son lo más sagrado que tiene.

“Me sentía impotente de no poder hacer nada, de no poder hablar con mis hijas, he pasado por momentos complicados”, contó con la voz entrecortada.

Sobre si son 12 millones de pesos los que debe, la presentadora de televisión prefirió no hablar del tema, pero sí aclaró que ya hizo un pago de 2 millones 600 mil pesos por medio de sus representantes legales.

“Estoy negociando. (Espero pagar) lo antes posible, confío en la justicia y creo que esto también fue muy mal manejado, pero este delito no ameritaba prisión preventiva, pero no importa, estamos acá y vamos para adelante”, expresó.

Sobre si existe una fecha exacta para liquidar lo que debe, Bozzo fue muy clara al señalar que sí pagará lo que debe, sin embargo, no tiene una fecha precisa.

Sobre lo que se dijo de ella lamentó que exista gente que sea feliz calumniando y deseando el mal a una persona: “Te quieren ver presa y dices ‘wow qué pasa, cuánto odio’. Pido perdón a las personas a las que le he hecho daño, pero no se vale hacerme daño con tanta saña”.

Sobre si este episodio de su vida ha sido el más vulnerable de su vida, reconoció que sí: “Definitivamente (es mi momento más vulnerable) ni siquiera cuando estuve muerta 15 segundos o cuando tuve cáncer, creo que el peor momento de mi vida ha sido este porque no podía salir a decirle a mi público que ‘no es así’. Mis obras hablan por mí, soy ruda, a veces soy grosera (le pido perdón a la gente que he ofendido)”.