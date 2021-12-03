Ainara Suárez da contundente mensaje sobre liberación de YosStop.

La conferencia en la que Ainara Suárez explica el acuerdo con YosStop.

Este miércoles, Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa en la que reveló las razones por las que llegó a un acuerdo reparatorio para que YosStop obtuviera su libertad condicional.

"Después de pensarlo mucho, le di una segunda oportunidad, no quería que mi caso se opacara o distorsionara por la diferencia de los dos sistemas, el adolescente y el adulto, o porque pareciera una venganza para ella, por eso llegamos al acuerdo de que ella saliera e hiciera un disculpa pública", dijo la joven agredida.

Yoseline Hoffman tendrá que acudir a pláticas especializadas, presentarse a firmar cada cierto tiempo y se vigilará que cumpla los acuerdos establecidos o de lo contrario podría volver a prisión.

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Ainara Suárez no otorgó el perdón a Yoseline Hoffman

Ainara Suárez no otorgó el perdón a Yoseline Hoffman, pero se dijo satisfecha por lo logrado en el acuerdo establecido con la youtuber y que les llevó meses.

"No le otorgué el perdón, es una suspensión condicional del proceso. Me siento muy satisfecha porque creo de esta forma puedo lograr un poco de lo que era objetivo, que no vuelva a lastimar a nadie como lo hizo conmigo", aseguró la chica.

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