Marisol Terrazas acepta que nunca superará el abuso sexual a su hija.

Marisol Terrazas, exintegrante de los Horóscopos de Durango, vivió una pesadilla en 2010 al enterarse del abuso sexual que había sufrido su hija. Hoy, a la distancia reconoce que es un evento del cual no se repone y que quizá, nunca logre hacerlo.

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Honestamente, yo creo que es muy difícil decir de que sané, porque siempre tienes esa culpabilidad, te sientes mal y lo más importante es que mi hija esté increíblemente bien, tiene sus hijos, es una mamá espectacular; eso me hace sentirme bien

Uno como mamá, como que siempre carga con muchísimas cosas y desafortunadamente uno se culpa. Trabajé mucho, descuidé a mi hija, descuidé mi matrimonio, descuidé esto; en ese momento de mi vida decidí que no iba a trabajar y no trabajé por muchos meses, no me gusta ni acordarme, es muy difícil para mí todavía

Y lamenta que legalmente nunca se haya podido hacer justicia.

No puedes volver a recuperar nada, toda la familia se destruyó por algo tan horrible

Nunca pudimos hacer nada, porque nunca hay demasiadas. Yo no sé qué clases de pruebas quieren, porque siempre es la palabra del niño contra la del adulto. Yo no entiendo, yo creo que las leyes han mejorado en ese aspecto y yo no quisiera volver a revivir eso con mi hija para abrir una herida

El gran consejo de Jenni Rivera

Fue en esa época que pensó en abandonar su carrera, pero Jenni Rivera la alentó a no hacerlo.

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