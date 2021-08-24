Laura “N” no sobreviviría en prisión por problemas de depresión, asegura su ex.

Cristian Zuárez afirma que desconoce el paradero de Laura Bozzo.

Christian Zuárez, expareja sentimental de Laura "N", confirma lo dicho por su abogado Ignacio Trimarco a este programa Ventaneando, en el sentido de que ha estado en constante comunicación con la conductora prófuga de la justicia mexicana por evasión fiscal.

Sin embargo, asegura que no sabe cuál es su paradero, aunque cree que sigue en la Ciudad de México.

Laura trabaja y vive de la televisión, entonces, ¿dónde podría esconderse Laura si no es México? Tiene que estar en México porque tiene un contrato vigente

No creo que se haya fugado, yo creo que está asesorada por sus abogados, ganando tiempo para buscar solución a este problema que tiene

Afincado actualmente en Miami, Zuárez parece estar del lado de la peruana, a pesar de haberla demandado tras su ruptura sentimental por violencia física y emocional, demanda de la que curiosamente desistió.

Yo hace 20 días, a través de mi hermano, quien me dijo que Laura me estaba buscando, quería hablar conmigo y la desbloqueé. Hablé con ella y me transmitió todo lo que le estaba pasando. Es la primera vez que la siento sincera y yo desistí de la demanda por división de bienes…

Y para quienes piensan que ahora la defiende a cambio de haber recibido dinero, insistió.

Yo soy el primero que dijo que Laura se entregara por sus propios pies. Fui el primero que puse todo a disposición de la justicia mexicana. Las cuentas que tengo las pongo a disposición, acá no hay un solo dólar de Laura. Para todos aquellos incrédulos, les digo que jamás he recibido un dólar

Y, confirma que tal como lo dijo su abogado, sigue vigente la denuncia por violencia en contra de la peruana y espera que no le afecte en el proceso fiscal.

La demanda sigue su curso, pero eso me tiene sin cuidado, eso seguirá su curso…

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Christian Zuárez asegura que Laura “N” sufre de depresión

Christian Zuárez vuelve a poner las manos al fuego por su ex Lara “N” y en exclusiva para Ventaneando, revela que de ser juzgada y condenada por defraudación fiscal en México, la peruana no soportaría un día en prisión.

Laura está pasando por momentos duros seguramente porque lo que está pasando es algo que no se le desea a nadie. Yo estuve con ella en ese arresto domiciliario en Perú y Laura no soportaría un solo día en la cárcel

Laura sufre de depresión y si la llegaran a encerrar, yo te puedo contar una historia de que en esos tres años de arresto domiciliario, en un cuartito de 2x2, vivimos 7 años y estuvimos con las ventanas cerradas. Fíjate el trauma que esa mujer tuvo durante toda su vida. La pregunta es ¿quieren que le pague a hacienda o la quieren matar?

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