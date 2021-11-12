Laura Bozzo reaparece en redes sociales con un polémico mensaje.

Laura Bozzo reapareció en redes sociales con un contundente mensaje en el que aseguró que “su nombre quedará limpio” en honor a sus padres, ya que según ella nunca evadió ningún impuesto pese a la investigación que mantienen autoridades en su contra por el delito de evasión fiscal.

Te puede interesar: Yuya comparte conmovedor mensaje tras la muerte de sus sobrinos.

Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos; esto fue una auditoría del 2012, los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré... perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades

La conductora de televisión ha sido procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos, luego de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así, me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección

Para finalizar su mensaje, la controversial conductora notificó a sus fans que pronto podrán verla, porque hará un en vivo en la plataforma Instagram.

También te puede interesar: Avril Lavigne rompe las redes sociales tras regreso a la música. (VIDEO)